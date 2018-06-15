«Крым потерял нынешний киевский режим»: Пушков прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой полуострова

СЕГОДНЯ 23:06 2018-06-15T23:06:36+03:00

Президент США ранее возложил ответственность за присоединение Крыма к России на своего его предшественника

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Глава Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что бывший американский лидер Барак Обама «потерял» Крым.

«Крым «потерял» не Обама — его потерял нынешний киевский режим», – написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он напомнил, что жители полуострова не захотели оставаться в составе Украины после государственного переворота в Киеве.

«Но в том, что Крым — русский, Трамп прав», – добавил сенатор.

Он ответил, что американский президент чувствует ситуацию лучше, чем многие другие политики в США и европейских странах.

Напомним, ранее в пятницу, 15 июня, Трамп сообщил, что ответственность за присоединение Крыма к России несет его предшественник на посту президента США Барак Обама.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались на присоединение к РФ.