2018-06-15T23:06:36+03:00
Политика

«Крым потерял нынешний киевский режим»: Пушков прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой полуострова

Президент США ранее возложил ответственность за присоединение Крыма к России на своего его предшественника
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Член Совета Федерации Алексей ПушковЧлен Совета Федерации Алексей ПушковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа о том, что бывший американский лидер Барак Обама «потерял» Крым.

«Крым «потерял» не Обама — его потерял нынешний киевский режим», – написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Он напомнил, что жители полуострова не захотели оставаться в составе Украины после государственного переворота в Киеве.

«Но в том, что Крым — русский, Трамп прав», – добавил сенатор.

Он ответил, что американский президент чувствует ситуацию лучше, чем многие другие политики в США и европейских странах.

Напомним, ранее в пятницу, 15 июня, Трамп сообщил, что ответственность за присоединение Крыма к России несет его предшественник на посту президента США Барак Обама.

Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались на присоединение к РФ.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ОНФ создал электронную книгу памяти Станислава Говорухина
Силуанов: Рост пенсий в 2019 году будет выше инфляции
На "Нафтогаз" подали в суд, чтобы добиться возобновления подачи газа в Киеве
Росстат сообщил о резком замедлении роста цен на бензин
Трамп назвал несправедливым решение суда об аресте Манафорта
Банк России оценил возможный эффект от повышения разных налогов на инфляцию
Херсонский суд разрешил следствию взять биологические образцы у журналиста Вышинского
В Мюнхене мужчина смертельно ранил женщину ножом
Следствие по делу о покушении на Бабченко предъявило обвинение еще одному человеку
Захарова отреагировала на обвинения в неверном цитировании Тэтчер
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «потере» Крыма Обамой
Москалькова: состояние здоровья объявившего голодовку Сенцова удовлетворительное
Матч Марокко - Иран: автогол принес победу иранской команде 1:0
Владелец прокси-сервиса в мессенджере Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору
Китай решил разорвать торговые договоренности с США из-за пошлин
Экс-главу предвыборного штаба Трампа отправили за решетку
Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы