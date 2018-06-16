Сборная Ирана названа самой стильной командой ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 08:22 2018-06-16T09:15:59+03:00

Игроки команды выглядят на фотографиях, как профессиональные модели [фото]

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Прибывшие в Россию на чемпионат мира по футболу игроки сборной Ирана сразили наповал своим внешним видом. Журналисты решили, что это самая стильная команда чемпионата.

Иранцев одели в синие, сшитые по последнему писку моды, костюмы, которые подчеркивают прекрасную физическую форму игроков. Все футболисты сборной носят стильные стрижки и ухоженные бородки.

Модными и стильными иранские футболисты остаются даже на тренировкахФото: СОЦСЕТИ

Перед вылетом в Россию фотографировались в модных солнцезащитных очках, и выглядело это все, как фотосессия профессиональных моделей.

Перед вылетом на ЧМ-2018. Фото: сайт национальной сборной Ирана

Капитан сборной Ирана Масуд Шоджаи на пресс-конференции перед матчем с Марокко. Вы только посмотрите на его прическу!Фото: REUTERS

Фото: REUTERS

Надо отметить, что нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун выглядит рядом с остальными игроками сборной Ирана, как ученик старших классов школы или первокурсник, однако, не уступает им в элегантности.

Нападающий Сердар Азмун выглядит совсем юным.Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказывал сайт kp.ru, сборная Ирана сыграла свой первый матч группового отбора чемпионата мира 2018 года с командой Марокко. Игра проходила в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове. Встреча сопровождалась бурной реакцией болельщиков на переполненных трибунах.

Матч был напряженным и в гонце второго тайма счет оставался 0:0. На последней добавленной минуте автогол в свои ворота забил Азиз Бухаддуз. В итоге Иран выиграл у Марокко 1:0.

Ну и во время матчей эти эмоции никого не оставят равнодушными!Фото: REUTERS

КАК ЭТО БЫЛО

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Сборная Ирана победила в своей первой игре на чемпионате мира по футболу 2018 (подробности)