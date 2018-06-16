Путин прибыл в Храм Христа Спасителя, чтобы проститься с Говорухиным
Президент России Владимир Путин прибыл в Храм Христа Спасителя на церемонию прощания с кинорежиссером и Народным артистом РФ Сталиславом Говорухиным.
Глава государства возложил бордовые розы к гробу покойного, после чего лично выразил свои соболезнования вдове режиссера, Галине Говорухине.
Напомним, 14 июня Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха» после тяжелой и продолжительной болезни. В своей телеграмме по этому поводу президент заявил, что артист трудился с полной отдачей как в кинематографе, так и на общественном поприще, а потому «по праву пользовался непререкаемым авторитетом».
Церемония прощания с Говорухиным началась 16 июня в 9:00 мск в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище Москвы.
Станислав Говорухин. Светлая память....Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет
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