Церемония прощания со Станиславом Говорухиным: Москва провожает режиссера в последний путь

СЕГОДНЯ 08:45 2018-06-16T09:22:05+03:00

Прощание со Станиславом Говорухиным проходит в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве

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Москва провожает в последний путь Станислава Говорухина. Прощание с режиссером и Народным артистом РФ пройдет в субботу, 16 июня, в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.

Церемония проходит с 9:00 до 12:30. Отпевание начнется в 13:00 в Храме Христа Спасителя (Верхний храм). Похоронят режиссера, актера, сценариста и политика на Новодевичьем кладбище столицы.

82-летний культурный и политический деятель скончался утром, 14 июня в подмосковном санатории «Барвиха». Об этом официально сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По словам главы законодательной власти, Станислав Говорухин много лет боролся с тяжёлой болезнью, но она его победила.

Режиссёр был болен раком легких.

Несмотря на страшную болезнь, Станислав Сергеевич не сдавался: он продолжал работать, он продолжал снимать фильмы.

Он снял более 20 картин, ряд из которых стали культовыми. Также последние 24 года жизни он был депутатом, возглавляя комитет по культуре.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования родным и близким режиссёра:

— Станислав Сергеевич принадлежал к числу выдающихся деятелей русской культуры. Как незаурядный режиссер, талантливый сценарист и актер он принимал участие в создании более полусотни художественных и документальных фильмов, многие из которых вошли в золотой фонд отечественной кинематографии и получили мировое признание, - напоминает Патриарх Московский и всея Руси. - Занимаясь творчеством, трудясь на поприще государственного и общественного служения, Станислав Сергеевич Говорухин неизменно оставался открытым, честным и принципиальным человеком, искренне переживающим за судьбу нашего Отечества. Он не только смело обличал общественные пороки, но и активно противодействовал им, неустанно находился в поиске ответов на важные духовно-нравственные вопросы, стоящие перед современниками. Занимая в последние годы ответственный пост председателя Комитета по культуре Государственной Думы, Станислав Сергеевич проявлял деятельную заботу о развитии национальной культуры России, о сохранении богатого духовного наследия нашей страны.

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