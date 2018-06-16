Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Табаковым и Броневым

СЕГОДНЯ 14:15 2018-06-16T14:15:08+03:00

В Преображенской церкви храма Христа Спасителя прошла церемония прощания с режиссером

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Кинорежиссера Станислава Говорухина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым. Об этом рассказали знакомые режиссера.

«Могила Станислава Сергеевича рядом с Табаковым и Броневым», — сообщил один из знакомых, передает РИА Новости.

В субботу, 16 июня, в Преображенской церкви храма Христа Спасителя состоялась церемония прощания с Говорухиным. Проститься с ним приехали президент России Владимир Путин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, мэр Москвы Сергей Собянин, политики Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, режиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, актеры Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Людмила Максакова, Алексей Панин, кутюрье Валентин Юдашкин и многие другие.

Как сообщал сайт kp.ru, Станислав Говорухин умер 14 июня на 83-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.