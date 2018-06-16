«Эпоха вынесла его на самый гребень»: Страна провожает Станислава Говорухина в последний путь

СЕГОДНЯ 14:01 2018-06-16T14:42:30+03:00

Прощание со Станиславом Говорухиным прошло в субботу, 16 июня в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Там же его отпоют. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

82-летний культурный и политический деятель скончался 14 июня в подмосковном санатории «Барвиха». Об этом официально сообщил Вячеслав Володин. По словам председателя Госдумы, Станислав Говорухин много лет боролся с тяжёлой болезнью, но она его победила.

Режиссёр был болен раком легких.

Несмотря на неизлечимое заболевание, Станислав Сергеевич не сдавался: он продолжал работать, он продолжал снимать фильмы. Он создал более 20 кинокартин, ряд из которых стали культовыми. Также последние 24 года жизни он был депутатом, возглавляя комитет по культуре.

Прощались со Станиславом Говорухиным в субботу, 16 июня в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя. Там же прошло отпевание.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и многие депутаты приехали проститься с коллегой к 8 утра в первых рядах, не покидая церемонию до самого завершения.

Проститься с мэтром приехал лично Владимир Путин. Приехал и спикер Госдумы Вячеслав Володин и многие депутаты. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Помещение церкви с трудом вмещало всех желающих проститься с мэтром. Оставаться разрешали только самым родным и близким. Траурные венки и красные цветы приходилось выносить за пределы - им тоже не хватало места.

Вдова С.Говорухина Галина и спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Рядом с гробом выставили почетный караул. Награды Станислава Сергеевича положили у гроба, среди них был и Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Почетный караул.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Он очень хотел, чтобы мир был лучше, нравственнее. Об этом и его фильмы, - говорит актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко. - Он 20 лет в Государственной Думе боролся, чтобы и наша культура тоже была нравственной. Это его закон запрещает ругаться матом с подмостков сцены, с экранов и ограничивает его словам распространение в литературе. Станислав Сергеевич был очень правильным и очень нужным человеком для нашей страны. Мы все потеряли и большого художника, и великого гражданина.

Ирина Яровая.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Эпоха вынесла его на самый гребень, - заявил врач и политик Геннадий Онищенко. - И он сам эту эпоху делал. Для меня он прежде всего символ той эпохи, в которой я сейчас живу, как и для всего нашего народа.

— Вне всякого сомнения он - гениальный творец, но для меня даже это стоит на втором месте, - убеждён Константин Косачев, дипломат и сенатор. -А на первом - это масштабы личности, гражданственности. Он всегда был способен сохранять объективное отношение к происходящему в стране, не скатываясь в критиканство и не пряча свое несогласие с тем, что ему не нравилось, всегда действуя в полный рост, с удивительным чувством любви, осознания своей личной ответственности перед страной. Это качества, за которые мы его безмерно уважали, любили. Это те качества, которым, я уверен, каждый из нас должен следовать в своей жизни, в своей работе, в своём отношении к родине. Для меня лично он был удивительным учителем любви к жизни. Уж простите, может быть об этом не очень уместно будет говорить, но то, как он выпивал рюмку водки за обедом, это было настолько по-русски, настолько широко и душевно! И никак не связано с алкоголем и вредными привычками. Это было его восприятие настоящей жизни, воплощением его любви к жизни. Он был удивительным жизнелюбом. Таким он и останется в наших сердцах. Для меня он был и всегда остаётся гражданином, и только во вторых он политик и режиссёр. И он совершено точно изменил нашу страну.

Александр Розенбаум.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко также прибыл на церемонию.

Воздать дань памяти и уважения приехали Вахтанг Микеладзе, Александр Розенбаум, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Игорь Крутой, Никас Сафронов и многие другие представители искусства и культуры.

Леонид Ярмольник.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Станислав Сергеевич был личностью огромного масштаба в кино, политике и общественной жизни, - сказал глава «Мосфильма» Карен Шахназаров.

— Говорухин - был порядочным человеком, одним из немногих в российском кинематографе, - коротко сказал актёр Алексей Панин.

Геннадий Онищенко.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Жизнь и деятельность Станислава Сергеевича была посвящена нашей стране. Безусловно, он - настоящий патриот своей страны, - считает известный тренер Валерий Газзаев . - Это большая потеря для культуры России. У всех у нас одна любимая картина. «Место встречи изменить нельзя» - это действительно шедевр.

Владимир Мединский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Проститься с дорогим для страны человеком лично приехал президент России Владимир Путин, для которого его уход стал и личной потерей:

— Станислав Сергеевич был, конечно, человеком избранным, на нем была и с ним всегда останется, уже в другой жизни, за облаками, печать господня, - сказал глава государства. - На нем она точна была. Его звезда еще будет ярко светить, а миллионы людей будут помнить о нем. В моем сердце он останется навсегда.

Сергей Шакуров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как писала «КП», была создана электронная книга памяти Общероссийского народного фонда (ОНФ) Говорухина, куда поступили сотни соболезнований и слов благодарности.

Геннадий Зюганов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Это сообщения от жителей Москвы, Крыма, Кемеровской области, Хабаровского края и других российских регионов. Люди пишут о его великом таланте, гениальных фильмах, твердом характере, широте души, принципиальной позиции в общественно-политической деятельности и других уникальных качествах, - сказал Алексей Анисимов, глава исполкома ОНФ.

Тело режиссёра и политика предадут земле на Новодевичьем кладбище Москвы.

Владимир Жириновский.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Федор Бондарчук.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алексей Учитель.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сергей Собянин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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