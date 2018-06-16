СЕГОДНЯ 14:48 2018-06-16T14:49:23+03:00

Две стороны достопримечательности будет защищать пуленепробиваемое стекло толщиной 6,5 см, а две другие будут ограждены решетчатым металлическим забором

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Главную достопримечательность Парижа, Эйфелеву башню, планируют защитить пуленепробиваемым стеклом, чтобы обезопасить ее и прилегающие территории от террористических атак.

Как сообщает телерадиокорпорация BBC, две стороны объекта будет защищать пуленепробиваемое стекло толщиной 6,5 см, а две другие будут ограждены решетчатым металлическим забором.

Отмечается, что перед заграждением установят 420 специальных блоков, чтобы обезопасить туристов от возможной автомобильной атаки. Проект обойдется в 35 млн евро. Конструкции планируется разместить к середине июля 2018 года.

В настоящее время Эйфелева башня окружена защитными барьерами, временно установленными в июле 2016 года.

Напомним, в марте появилась информация, что Эйфелевой башне могут вернуть ее первоначальный цвет - красный. В министерстве культуры Франции изучат все цвета, в которые когда-либо была окрашена достопримечательность. За свою 129-летнюю историю она была перекрашена 19 раз.