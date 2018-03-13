СЕГОДНЯ 17:27 2018-03-13T17:27:54+03:00

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Чиновники намерены вернуть главному символу Парижа первоначальный вид. В связи с этим Эйфелеву башню могут перекрасить в красный цвет, ведь с первых дней она была именно такой.

За годы своего существования башня была не только красной, но и желтой, горчичной и охряной. Всего за 129-летнюю историю архитектурный памятник перекрашивали 19 раз. При этом какой именно оттенок в этот раз приобретет башня пока неизвестно, красный цвет еще находится на согласовании.

«Мы возродим старые цвета, восстановив былой вид. Это даст некоторую пищу для размышлений о том, стоит ли добавлять что-то к нынешнему оттенку», — приводит слова одного из сотрудников Министерства культуры Франции «Ридус».

Напомним, ранее для башни специально разработали собственный цвет. С 1968 года ее красят в «коричневый эйфелевый» каждые семь лет. Однако теперь эта традиция может быть изменена.