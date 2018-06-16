В базе Госдумы РФ опубликован законопроект об изменениях в пенсионной системе

СЕГОДНЯ 19:52 2018-06-16T19:52:31+03:00

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В базе Государственной думы опубликован законопроект об изменениях в пенсионной системе России. Об этом свидетельствуют данные нижней палаты парламента.

Напомним, ранее в субботу, 16 июня, российское правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Документу подразумевает, что пенсионный возраст будет повышен до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. При этом повышение пенсионного возраста будет проводиться поэтапно. Проведение реформы планируется с 2019 до 2034 года.

«Данная мера затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. Граждане указанных годов рождения, с учетом переходных положений, получат право выйти на пенсию в 2020 году — в возрасте соответственно 61 год и 56 лет», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что такая мера обоснована в том числе стремительным старением населения России, а также увеличением продолжительности жизни.