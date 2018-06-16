Законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму

СЕГОДНЯ 12:00 2018-06-16T12:08:37+03:00

Документ предлагает поднять возрастную планку для выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно

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Правительство вносит законопроект о повышении пенсионного возраста в Государственную Думу. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба кабмина.

Документ направлен в парламент сразу после рассмотрения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, заседание которой состоялось в субботу, 16 июня.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин подтвердил, что законопроект о пенсионной реформе поступит в нижнюю палату парламента после заседания РТК. Его рассмотрение начнется 18 июня, также документ направят в законодательные собрания регионов.

«Мы рассчитываем провести всестороннее обсуждение законопроекта до рассмотрения его в Государственной Думе в первом чтении», - отметил Володин, подчеркнув, что реформа должна быть направлена на повышение уровня жизни россиян.

Напомним, в соответствии с инициативой правительства предлагается к 2024 году постепенно повысить возрастную планку для выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. В пояснительной записке необходимость реформы обосновывается в том числе стремительным старением населения, а также увеличением продолжительности жизни.

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