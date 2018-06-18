Израиль нанес авиаудар по сектору Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров

СЕГОДНЯ 00:13 2018-06-18T00:13:00+03:00

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В воскресенье, 17 июня, Израиль нанес несколько авиаударов по сектору Газа. В этот раз целью авиации еврейского государства стали автомобиль и оборудование группы палестинцев, запускавшей через границу наполненные гелием воздушные шары с прикрепленными горящими предметами. Таким образом, израильские военные пресекли очередную попытку устроить пожар на своей территории.

По сообщениям пресс-служба Армии обороны Израиля, самолет еврейского государства дважды открывал предупредительный огонь. «После осуществления выстрелов в сторону группы палестинцев <…> самолет военно-воздушных сил (ВВС) Израиля нанес удары по оборудованию, которое они использовали, а также по их автомобилю», - цитирует заявлении военных ТАСС.

Что касается возможных пострадавших в результате этого инцидента, то никакой информации об этом пока нет.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, каждую пятницу, начиная с конца марта, жители сектора Газа устраивают протесты на границ с Израилем, которые регулярно перерастают с столкновения с военнослужащими еврейского государства. Кроме того, недавно палестинцы начали запускать горящих воздушных змеев и воздушные шары в сторону Израиля. В итоге в последние дни там было зафиксировано уже около двух десятков пожаров.