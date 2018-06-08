Четыре палестинца погибли в стычках на границе сектора Газа

8 Июнь 22:56 2018-06-08T22:56:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 8 июня, ситуация на границе сектора Газа с Израилем обострилась. После общей молитвы в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан жители анклава устроили массовые демонстрации в приграничной зоне, которые вскоре переросли в столкновения с израильскими военными и полицией.

По некоторым данным, в результате в пятничных стычках с израильтянами погибли четыре палестинцы, и еще не менее 618 пострадали. Причем, как отметили в палестинском Минздраве, среди жертв конфликта оказался и 15-летний подросток: тело юноши нашли неподалеку от населенного пункта Хан-Юнис на юге анклава.

Что касается пострадавших, то большинство из них отравились применяемым израильскими силовиками слезоточивым газом. Кроме того, 117 человек получили огнестрельные ранения, при этом семеро из них в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Напомним, каждую пятницу, начиная с конца марта, палестинцы устраивают акции на границе с Израилем, которые в итоге перерастают в столкновения с военными еврейского государства.