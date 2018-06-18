Samsung оштрафовали на $400 млн за разработку уже существующей технологии

СЕГОДНЯ 01:23 2018-06-18T01:23:57+03:00

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В воскресенье, 17 июня, окружной суд Техаса принял решение оштрафовать Samsung Electronics на 400 миллионов долларов. Согласно вердикту суда, южнокорейская компания использовала технологию, которую ранее запатентовал даллаский филиал Корейского института передовых технологий (KAIST IP US).

Как стало известно, спор возник вокруг технологии FinFet. Это новый вид транзистора, который значительно повышает производительность микрочипа и снижает его энергопотребление. Как заверяют в KAIST IP US, сначала Samsung скептически отнесся к их изобретению. Однако после того как на него обратил внимание Intel, южнокорейский производитель начал разрабатывать собственные продукты по чужой технологии, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем в Samsung Electronics не согласны с решением окружного суда Техаса и намерены в ближайшее время подать апелляцию.

Кстати, отметим, южнокорейская компания уже не в первый раз признается виновной в нарушение патента. К примеру, в 2014 году суд обязал Samsung выплатить Apple почти 120 миллионов долларов за незаконное копирование таких технологий, как автоматическое распознавание ссылок, автозамена при наборе текста, синхронизация данных по умолчанию и разблокировка экрана с помощью slide-to-unlock.