Кинокритики определили режиссеров, снимающих только хорошие фильмы

СЕГОДНЯ 16:44 2018-06-18T16:45:03+03:00

Джей Джей Абрамс был назван лучшим режиссером за последние 40 лет

Изменить размер текста: A A

Критики определили топ-30 лучших режиссеров, которые не сняли ни одного неудачного фильма. В перечень попали те работники искусства, которые создали свои картины после 1980 года и получили только положительные отзывы критиков.

Возглавил «хит-парад» режиссер Джей Джей Арбрамс («Миссия Невыполнима 3, «Стартрек» 2009 и 2013, седьмой эпизод «Звездных войн»). Следом за ним в тройку лучших вошли Пол Томас Андерсон («Призрачная нить», «Ночь в стиле буги», «Любовь, сбивающая с ног») и его однофамилец Уэс Андерсон («Отель «Гранд Будапешт», «Остров собак», «Бутылочная ракета»).

На 4 месте расположился Жак Одиар («Смотри, как падают люди», «Читай по губам», «Моё сердце биться перестало»)

Пятуб позицию занял Рамин Бахрани («99 домов», «Человек с тележкой», «Прощай, Соло».

Кинообозреватели портала Metacritic выделили также Хаяо Миядзаки, Мартина Скорзесе, Квентина Тарантино и других знаменитых режиссеров.

Как сообщал ранее сайт kp.ru американские экперты составили топ лучших анимационных фильмов, первое место в котором заняло аниме «Могила светлячков» 1988 года, посвященное событиям II Мировой войны.