2018-06-19T12:22:28+03:00
Политика

Экс-депутат Рады убежден, что Россия никогда не отдаст Крым Украине

Владимир Олейник прокомментировал слова экс-президента Украины Кравчука, что Москве не выгоден полуостров экономически и она его скоро вернет
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments5
Первый президент Украины Леонид КравчукПервый президент Украины Леонид КравчукФото: Максим ЛЮКОВ
Изменить размер текста:

Украинская власть надеется, что через какое-то относительно небольшое время Крым вернется в состав "Незалежной". Однако это не может произойти по определению. Так прокомметнировал недавние высказывания первого президента страны Леонида Кравчука о том, что Россия экономически не сможет удержать полуостров и вынуждена будет его вернуть, как это уже делала в 50-х годах прошлого столетия, депутат Верховной рады трех предыдущих созывов Владимир Олейник.

«Через Украину проходили основные транспортные магистрали, энергообеспечение Крыма. Но сегодня мир изменился: построен Крымский мост, энергообеспечение Крыма стало автономным. Водой полуостров обеспечивает себя сам. То есть сейчас картина на черноморском полуострове совершенно иная, нежели наблюдалась в 50-х годах, когда принималось решение передать Крым из состава РСФСР в состав УССР в рамках единого государства», — отметил Владимир Олейник.

По словам политика, единственное, что может измениться со временем, — это взаимоотношения между украинцами и жителями российского полуострова. Олейник убежден, это будет возможным после того, как к власти в Киеве придут адекватные политики и снимут действующие ограничения и искусственные препятствия, сказал политик в интервью ФАН.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, первый президент Украины Леонид Кравчук разразился с очередной критикой в отношении воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Политик, в частности, заявил, что Россия добровольно вернет Крым Украине, поскольку не сможет справиться с «колоссальными затратами» на содержание черноморского полуострова.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдума одобрила во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 год
Шляпу Наполеона, потерянную в битве при Ватерлоо, продали на аукционе
Песков: У Путина пока нет в графике совещания по поводу пенсионной реформы
МВД собирается упростить процесс получения российского гражданства
Нацполиция применила слезоточивый газ против митингующих в Киеве шахтеров
Чавушоглу: Турция покупает российские С-400, этот вопрос закрыт
Госдума одобрила увеличение пошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей
Молоко в полиэтиленовой таре признали опасным для человеческого организма
В США в перестрелке погиб второй рэпер за сутки
Опрос: Почти половина россиян считает банки лучшим местом для хранения сбережений
Минфин намерен усилить контроль за госзакупками лекарств
В России появятся подразделения морской полиции
Ученые нашли самые древние следы курения
Порошенко инициировал конституционную проверку лишения Януковича президентства
Минтранс рекомендовал перевозчикам оборудовать все автобусы кондиционерами
Первый президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма
Минэкономразвития сообщило о замедлении роста цен в России