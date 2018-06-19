Экс-депутат Рады убежден, что Россия никогда не отдаст Крым Украине

СЕГОДНЯ 12:22 2018-06-19T12:22:28+03:00

Владимир Олейник прокомментировал слова экс-президента Украины Кравчука, что Москве не выгоден полуостров экономически и она его скоро вернет

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Украинская власть надеется, что через какое-то относительно небольшое время Крым вернется в состав "Незалежной". Однако это не может произойти по определению. Так прокомметнировал недавние высказывания первого президента страны Леонида Кравчука о том, что Россия экономически не сможет удержать полуостров и вынуждена будет его вернуть, как это уже делала в 50-х годах прошлого столетия, депутат Верховной рады трех предыдущих созывов Владимир Олейник.

«Через Украину проходили основные транспортные магистрали, энергообеспечение Крыма. Но сегодня мир изменился: построен Крымский мост, энергообеспечение Крыма стало автономным. Водой полуостров обеспечивает себя сам. То есть сейчас картина на черноморском полуострове совершенно иная, нежели наблюдалась в 50-х годах, когда принималось решение передать Крым из состава РСФСР в состав УССР в рамках единого государства», — отметил Владимир Олейник.

По словам политика, единственное, что может измениться со временем, — это взаимоотношения между украинцами и жителями российского полуострова. Олейник убежден, это будет возможным после того, как к власти в Киеве придут адекватные политики и снимут действующие ограничения и искусственные препятствия, сказал политик в интервью ФАН.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, первый президент Украины Леонид Кравчук разразился с очередной критикой в отношении воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Политик, в частности, заявил, что Россия добровольно вернет Крым Украине, поскольку не сможет справиться с «колоссальными затратами» на содержание черноморского полуострова.