2018-06-19T10:20:45+03:00
Политика

Первый президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма

По мнению Леонида Кравчука, полуостров требует «непосильных затрат» из бюджета
Денис СУХОВ
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Леонид КравчукЛеонид КравчукФото: Максим ЛЮКОВ
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Россия может добровольно отказаться от Крыма, так как его поддержка требует «непосильных» бюджетных затрат. Такое мнение выразил бывший президент Украины Леонид Кравчук.

«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», - заявил Кравчук в интервью газете «Украинская правда».

Впрочем, экс-президент тут же оговорился, что если данное предсказание и сбудется, то необязательно в ближайшее время. По его словам, передача Крыма Украине должна стать результатом международного давления.

«Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, — не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, Во-вторых, там 78 процентов русских», - признался бывший глава украинского государства.

В свою очередь предположения Кравчука прокомментировали в Госсовете Крыма. Зампредседателя комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что будучи опытным политиком, экс-президент Украины мог делать и более взвешенные заявления.

«Такие сомнительные заявления часто слышатся со стороны сопредельной территории Украины. Мы на это не обращаем внимания...На сегодняшний день Крым живёт и развивается очень динамично. А ставить вопрос о его возвращении в состав Украины попросту некорректно. Крымчане никогда этого не позволят», - подчеркнул Гемпель в интервью телеканалу RT.

Напомним, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам референдума, на котором такое решение поддержали 96,7% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.

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