Первый президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма
Россия может добровольно отказаться от Крыма, так как его поддержка требует «непосильных» бюджетных затрат. Такое мнение выразил бывший президент Украины Леонид Кравчук.
«Когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его нам. Сейчас я наблюдаю похожую ситуацию. За все время Украина вложила в полуостров порядка ста миллиардов долларов. Хотя русские и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», - заявил Кравчук в интервью газете «Украинская правда».
Впрочем, экс-президент тут же оговорился, что если данное предсказание и сбудется, то необязательно в ближайшее время. По его словам, передача Крыма Украине должна стать результатом международного давления.
«Но в теорию, что как только на Украине станут жить лучше, чем в Крыму, то Крым вернется, — не верю. Во-первых, я не знаю, когда мы будем лучше жить, Во-вторых, там 78 процентов русских», - признался бывший глава украинского государства.
В свою очередь предположения Кравчука прокомментировали в Госсовете Крыма. Зампредседателя комитета по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что будучи опытным политиком, экс-президент Украины мог делать и более взвешенные заявления.
«Такие сомнительные заявления часто слышатся со стороны сопредельной территории Украины. Мы на это не обращаем внимания...На сегодняшний день Крым живёт и развивается очень динамично. А ставить вопрос о его возвращении в состав Украины попросту некорректно. Крымчане никогда этого не позволят», - подчеркнул Гемпель в интервью телеканалу RT.
Напомним, Крым вышел из состава Украины и воссоединился с Россией по итогам референдума, на котором такое решение поддержали 96,7% жителей полуострова и 95,6% севастопольцев.
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