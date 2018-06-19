2018-06-19T12:40:49+03:00
Общество

МВД собирается упростить процесс получения российского гражданства

В первую очередь это коснется вынужденных переселенцев из Украины
Евгений ЧЕРНЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments7
МВД России упростит процесс получения российского гражданстваМВД России упростит процесс получения российского гражданстваФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Министерстве внутренних дел России сообщили, что активизировали процесс упрощения получения российского гражданства. Как заявил замглавы ведомства Игорь Зубов, в первую очередь это касается вынужденных переселенцев и беженцев с территории Украины.

"В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - сказал Зубов.

Со слов представителя МВД, ведомством уже разработан ряд упрощенных процедур, которые оно в ближайшее время анонсирует, сообщает ТАСС.

"Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время", - отметил Зубов.

В конце марта 2018 года с подобной инициативой об упрощении получения российского гражданства жителями сопредельного государства выступал первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Госдума одобрила во втором чтении поправки в федеральный бюджет на 2018 год
Шляпу Наполеона, потерянную в битве при Ватерлоо, продали на аукционе
Песков: У Путина пока нет в графике совещания по поводу пенсионной реформы
Нацполиция применила слезоточивый газ против митингующих в Киеве шахтеров
Чавушоглу: Турция покупает российские С-400, этот вопрос закрыт
Экс-депутат Рады убежден, что Россия никогда не отдаст Крым Украине
Госдума одобрила увеличение пошлины за выдачу загранпаспорта до 5 тысяч рублей
Молоко в полиэтиленовой таре признали опасным для человеческого организма
В США в перестрелке погиб второй рэпер за сутки
Опрос: Почти половина россиян считает банки лучшим местом для хранения сбережений
Минфин намерен усилить контроль за госзакупками лекарств
В России появятся подразделения морской полиции
Ученые нашли самые древние следы курения
Порошенко инициировал конституционную проверку лишения Януковича президентства
Минтранс рекомендовал перевозчикам оборудовать все автобусы кондиционерами
Первый президент Украины допустил добровольный отказ России от Крыма
Минэкономразвития сообщило о замедлении роста цен в России