МВД собирается упростить процесс получения российского гражданства

СЕГОДНЯ 12:40 2018-06-19T12:40:49+03:00

В первую очередь это коснется вынужденных переселенцев из Украины

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В Министерстве внутренних дел России сообщили, что активизировали процесс упрощения получения российского гражданства. Как заявил замглавы ведомства Игорь Зубов, в первую очередь это касается вынужденных переселенцев и беженцев с территории Украины.

"В принципе, никто не препятствует в получении российского гражданства для украинцев, но сейчас пересматриваем это. Речь идет об украинцах, условия жизни которых не являются нормальными, которые вынуждено покидают свою страну", - сказал Зубов.

Со слов представителя МВД, ведомством уже разработан ряд упрощенных процедур, которые оно в ближайшее время анонсирует, сообщает ТАСС.

"Мы в этом направлении работаем активно. Мы представим свои предложения в ближайшее время", - отметил Зубов.

В конце марта 2018 года с подобной инициативой об упрощении получения российского гражданства жителями сопредельного государства выступал первый заместитель главы МВД РФ Александр Горовой.