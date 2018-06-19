2018-06-19T16:42:36+03:00
Политика

При столкновениях у Верховной рады пострадали восемь полицейских и двое митингующих

По данным местных правоохранителей, у всех обратившихся за медпомощью были зафиксированы «незначительные повреждения»
Дарья ИВАШКИНА
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Протестующие у Верховной рады в КиевеПротестующие у Верховной рады в КиевеФото: REUTERS
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По последним данным киевской полиции, в результате столкновений, которые произошли у Верховной рады в этот вторник, 19 июня, травмы получили десять человек: восемь правоохранителей и двое митингующих.

Как уточнил начальник полиции украинской столицы Андрей Крищенко, все пострадавшие обратились за помощью к медикам, при этом у всех у них были зафиксированы «незначительные повреждения», передают украинские СМИ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, во вторник на площади Конституции, прилегающей к зданию Верховной рады в Киеве, собрались более тысячи митингующих. По словам организаторов акции протеста, это шахтеры, ветераны войны в Афганистане, чернобыльцы и представители украинских силовых структур. Причем в какой-то момент недовольные граждане попытались прорваться в парламент незалежной. Чтобы остановить их, местные полицейские применили слезоточивый газ.

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