Набиуллина прокомментировала сокращение вложений России в госдолг США

СЕГОДНЯ 23:16 2018-06-19T23:16:08+03:00

По словам главы ЦБ, регулятор старается снизить риски для российских валютных резервов

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Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила, почему Россия сокращает вложения в госдолг США. Как отметила руководитель регулятора, ЦБ, размещая государственные резервы в иностранные активы, учитывает как экономические, так и геополитические риски.

«Мы проводим политику, чтобы резервы надежно хранились и были диверсифицированы. Оцениваем все риски - финансовые, экономические, геополитические, принимая решение по размещению средств», - приводит слова Набиуллиной «Интерфакс».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле Россия в два раза сократила вложения в казначейские гособлигации Минфина Соединенных Штатов (US Treasuries) – с 96,1 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда. Это стало известно после публикации американским финансовым ведомством своих статистических данных.

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