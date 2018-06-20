Генсек ООН сожалеет о решении США покинуть Совет по правам человека
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека организации, и сожалеет об их решении покинуть его. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы ООН Стефана Дюжаррика.
«Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру», - уверен он.
В своем комментарии верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн отметил, что решение Вашингтона его разочаровало, передает ТАСС.
«Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить», - считает он.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли совместно с госсекретарем Майком Помпео провели пресс-конференцию, на которой заявили, что Соединенные Штаты Америки покидают состав Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ ООН).