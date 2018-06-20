2018-06-20T02:18:18+03:00
Политика

Генсек ООН сожалеет о решении США покинуть Совет по правам человека

В СПЧ отметили, что Вашингтону следовало бы, наоборот, наращивать усилия по защите прав человека
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека организации, и сожалеет об их решении покинуть его. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы ООН Стефана Дюжаррика.

«Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру», - уверен он.

В своем комментарии верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн отметил, что решение Вашингтона его разочаровало, передает ТАСС.

«Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить», - считает он.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли совместно с госсекретарем Майком Помпео провели пресс-конференцию, на которой заявили, что Соединенные Штаты Америки покидают состав Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ ООН).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Президент Литвы заявила об угрозе вторжения со стороны России
В метро Лондона произошел небольшой взрыв
США вышли из состава Совета ООН по правам человека
Иран не примет участие во встрече ОПЕК + 23 июня
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк попрощалась с сериалом
Трамп обнял флаг США после своего выступления
Умер художник Евгений Вахтангов - внук основателя Вахтанговского театра
Набиуллина прокомментировала сокращение вложений России в госдолг США
Россия сыграла просто божественно! Наши победили Египет 3:1 на чемпионате мира по футболу
Рекорд посещаемости стадиона "Санкт-Петербург" установлен на игре ЧМ-2018 Россия - Египет
Саудовская Аравия решила сделать Катар островом
Дзюба и Черышев довели счет до разгромных 3:0 в матче ЧМ-2018 с Египтом
В начале второго тайма Египет забил в свои ворота, Россия повела 1:0 в матче ЧМ-2018
«Лекарств нет, конечно»: Орешкин рассказал о списке американских товаров под пошлинами