Генсек ООН сожалеет о решении США покинуть Совет по правам человека

СЕГОДНЯ 02:06 2018-06-20T02:18:18+03:00

В СПЧ отметили, что Вашингтону следовало бы, наоборот, наращивать усилия по защите прав человека

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предпочел бы, чтобы США оставались в Совете по правам человека организации, и сожалеет об их решении покинуть его. Об этом говорится в заявлении официального представителя главы ООН Стефана Дюжаррика.

«Модель ООН в области прав человека играет очень важную роль в продвижении и защите прав человека по всему миру», - уверен он.

В своем комментарии верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль Хуссейн отметил, что решение Вашингтона его разочаровало, передает ТАСС.

«Разочаровывающие, если не по-настоящему удивительные новости. Учитывая положение прав человека в современном мире, США должны были наращивать усилия, а не выходить», - считает он.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли совместно с госсекретарем Майком Помпео провели пресс-конференцию, на которой заявили, что Соединенные Штаты Америки покидают состав Совета Организации Объединенных Наций по правам человека (СПЧ ООН).