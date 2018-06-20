2018-06-20T01:20:29+03:00
Политика

США вышли из состава Совета ООН по правам человека

Вашингтон обвинил СПЧ в лицемерии и предвзятости по отношению к Израилю
Юлия ДИВЕЕВА
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Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео.Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли и госсекретарь Майк Помпео.Фото: REUTERS
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Соединенные Штаты Америки покидают состав Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека. Об этом во вторник сообщили постоянный представитель США при ООН Никки Хейли совместно с госсекретарем Майком Помпео.

«США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека», - отметила постпред на брифинге.

Она заявила, что в ООН не прислушались к призывам Вашингтона реформировать Совет, а также США не видят никакого прогресса в организации.

«Мы пошли на этот шаг потому, что не можем оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека», - заявила Хейли.

Она подчеркнула, что это взвешенное решение, которое было принято после полутора лет попыток решить проблемы в СПЧ, который превратился в собрание «политических предубеждений»и обвинила орган в лицемерии и предвзятости, в том числе в отношении Израиля.

Напомним, сайт kp.ru сообщал ранее, что в ближайшее время будет сделано официальное заявление о выходе США из СПЧ ООН. В прошлом году вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс призвал как можно скорее начать реформы Совета по правам человека ООН.

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