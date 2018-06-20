США вышли из состава Совета ООН по правам человека
Соединенные Штаты Америки покидают состав Совета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека. Об этом во вторник сообщили постоянный представитель США при ООН Никки Хейли совместно с госсекретарем Майком Помпео.
«США официально выходят из Совета ООН по правам человека. При этом я хочу прояснить, что этот шаг не является отступлением от обязательств в области прав человека», - отметила постпред на брифинге.
Она заявила, что в ООН не прислушались к призывам Вашингтона реформировать Совет, а также США не видят никакого прогресса в организации.
«Мы пошли на этот шаг потому, что не можем оставаться частью лицемерной и корыстной организации, которая издевается над правами человека», - заявила Хейли.
Она подчеркнула, что это взвешенное решение, которое было принято после полутора лет попыток решить проблемы в СПЧ, который превратился в собрание «политических предубеждений»и обвинила орган в лицемерии и предвзятости, в том числе в отношении Израиля.
Напомним, сайт kp.ru сообщал ранее, что в ближайшее время будет сделано официальное заявление о выходе США из СПЧ ООН. В прошлом году вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс призвал как можно скорее начать реформы Совета по правам человека ООН.