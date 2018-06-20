В «Газпроме» отреагировал на арест активов компании в Великобритании

СЕГОДНЯ 03:35 2018-06-20T03:35:39+03:00

"Газпром" прокомментировал заморозку своих активов в Великобритании. Фото: Петр Ковалев/ТАСС

В компании отметили, что это решение противоречит постановлению суда Швеции

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Решение властей Великобритании заморозить активы «Газпрома» противоречит постановлению шведского суда, который приостановил действие вердикта Стокгольмского арбитража. Такое заявление распространила пресс-служба компании.

В нем сказано, что «Газпром» осведомлен о действиях украинской компании «Нафтогаз», которые та предпринимает в рамках вердикта от 28 февраля по транзиту голубого топлива.

Российский холдинг пообещал дать подобные комментарии после тщательного изучения документов. «Газпром» намерен защищать свои права, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru ранее, «Нафтогаз Украины» заявил, что Коммерческий суд Лондона разрешил заморозить активы российского энергетического предприятия «Газпром» на территории Великобритании.

Также в сообщении украинской компании отмечается, что теперь «Газпром» должен предоставить Киеву список своих активов, размещенных на территории Англии и Уэльса.