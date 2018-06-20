Матч Португалия - Марокко: Буссуфа выйдет в стартовом составе марокканцев
В "Лужниках" пройдет матч 2 тура чемпионата мира по футболу
Мбарк Буссуфа.Фото: REUTERS
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В среду, 20 июня, в Москве на стадионе "Лужники" будет сыгран матч 2 тура ЧМ-2018 по футболу между Португалией и Марокко. Свой первый матч на турнире Марокко проиграли 0:1 в Санкт-Петербурге команде Ирана. И поражение сегодня лишит их шансов на продолжение борьбы. В основе у марокканцев - известный по выступлениям в чемпионате России Мбарк Буссуфа.
Полностью состав сборной Марокко на игру с Португалией выглядит следующим образом: Мохамеди - да Кошта, Бенатия, Хакими, Дирар - Бельханда, Буссуфа, Зиеш, Эль-Ахмади, Амрабат - Бутаиб.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Марокко.