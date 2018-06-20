В США запретили правозащитникам и журналистам посещать детей мигрантов на границе с Мексикой

СЕГОДНЯ 14:49 2018-06-20T14:50:05+03:00

По данным представителей правозащитных организаций, дети находятся в палатках в очень тяжелых условиях

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Администрация президента США запрещает правозащитникам и журналистам посещать детей мексиканских мигрантов, которые содержатся в палатках на границе США и Мексики.

"Мы пытаемся получить доступ, но позиция администрации остается неясной, в этом вопросе нет прозрачности", — сообщил исполнительный директор организации Border Network for Human Rights Фернандо Гарсия.

По его словам, несовершеннолетние содержатся в очень тяжелых условиях - температура воздуха в палатках доходит до 107-104 градусов по Фаренгейту (40-42 градусов по Цельсию). "Мы не знаем, какие там условия, потому что правительство не пускает прессу и правозащитные организации внутрь", — отметил Гарсия.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп "спекулировал угрозой миграционного кризиса" с Мексикой, чтобы продвигать свою миграционную политику, передает РИА Новости.

Напомним, ранее общественность в США обрушилась с критикой на действия властей США, которые разлучают с родителями детей нелегальных мигрантов, преимущественно из Мексики. Свое неодобрение таких мер даже выразила супруга американского президента Меланья Трамп.