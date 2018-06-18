2018-06-18T00:32:10+03:00
В мире

Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику своего мужа

Супруга президента США призналась, что «не может смотреть» на то, как детей мигрантов разлучают с семьями
Дарья ИВАШКИНА
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Первая леди США Меланья ТрампПервая леди США Меланья ТрампФото: REUTERS
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Первая леди США Меланья Трамп раскритиковала миграционную политику администрации своего мужа - нынешнего американского лидера Дональда Трампа.

Как призналась супруга президента Соединенных Штатов, она «не может смотреть» на то, как детей мигрантов разлучают с семьями.

Между тем Меланья признала, что США нужна миграционная реформа, и законы в стране должны исполняться. Однако, по ее мнению, Америка должна быть таким государством, где следуют не только букве закона, но и «зову сердца», сообщает телеканал CNN.

Стоит отметить, что с 19 апреля по 31 мая США разлучили с родителями-нелегалами 1995 детей. Дело в том, что взрослых нелегальных мигрантов американские власти задерживают и не пускают в страну, однако же на детей действие данного закона не распространяется.

Вообще, у нынешнего хозяина Белого дома достаточно жесткая позиция относительно проблемы беженцев. К примеру, как ранее сообщал сайт kp.ru, Дональд Трампа считает, что Америке следует принимать только людей, которые помогут ей снова стать сильной и великой.

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