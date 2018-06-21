2018-06-21T13:24:15+03:00
Политика

В Кремле ожидают визит советника по национальной безопасности США

Ранее появившуюся информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Екатерина БОЛГОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента России Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кремле ожидают визит советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится. Это пока все, что мы можем сказать",- сообщил Песков журналистам в четверг, 21 июня.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что на следующей неделе Болтон совершит поездку в российскую столицу. Отмечалось, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов займется подготовкой саммита Россия–США.

Напомним, в июне 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что переговоры двух лидеров может пройти уже этим летом.

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