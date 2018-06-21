В Кремле ожидают визит советника по национальной безопасности США
В Кремле ожидают визит советника по национальной безопасности США Джона Болтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насколько нам известно, действительно, такая поездка состоится. Это пока все, что мы можем сказать",- сообщил Песков журналистам в четверг, 21 июня.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что на следующей неделе Болтон совершит поездку в российскую столицу. Отмечалось, что советник по национальной безопасности Соединенных Штатов займется подготовкой саммита Россия–США.
Напомним, в июне 2018 года президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже отметил, что переговоры двух лидеров может пройти уже этим летом.