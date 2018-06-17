«Его не остановить»: Трамп хочет встретиться с Путиным в июле, несмотря на саботаж

СЕГОДНЯ 16:25 2018-06-17T16:32:54+03:00

Трамп просил организовать встречу с Путиным с момента их предыдущей встречи в ноябре прошлого года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Последние дни американские СМИ рапортуют не только о желании, но и уже о конкретных планах Дональда Трампа по встрече с Владимиром Путиным.

- Трамп, как ожидается, встретится с российским президентом в следующем месяце, когда будет находиться в Европе на саммите НАТО, - пишет газета The Washington Post со ссылкой на представителя администрации президента и двух дипломатов.

Саммит пройдет в Брюсселе 11-12 июля. Самое интересное, что со слов источника в Белом доме, просьбу Трампа пригласить Путина в Вашингтон там проигнорировали. Оказывается, подчиненные в Белом доме так могут.

- По словам официальных лиц США, он в частном порядке просил организовать встречу с Путиным с того момента, как они пообщались в ноябре во Вьетнаме на полях саммита АТЭС. Президент сказал, что хочет пригласить Путина в Белый дом. Мы проигноировали эту просьбу, - откровенничает источник в его администрации.

О желании американского лидера повидаться с российским коллегой сообщает и издание The New Yorker.

- Его не остановить! - высказался о решимости Трампа в этом вопросе высокопоставленный чиновник из Белого дома.

Ранее же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможности такой встречи этим летом.