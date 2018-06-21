Глава Нацбанка Украины оценил способность Киева расплачиваться по долгам

СЕГОДНЯ 13:36 2018-06-21T13:36:10+03:00

По словам Якова Смолия, это может быть сделано до конца 2020 года

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Председатель Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что финансовые резервы Киева разрешают платить по долгам до конца 2020 года.

«Объем международных резервов Украины достаточен, чтобы пройти через период пиковых платежей по государственному долгу до конца 2020 года и без внешнего финансирования, но дальнейшие перспективы экономического роста страны напрямую зависят от прогресса в проведении структурных реформ», — сказал Смолий, слова которого передает сайт НБУ.

Он отметил, что для реализации реформ на Украине крайне важно взаимодействие с Международным валютным фондом.

Напомним, ранее в Нацбанке сообщали, что объем внешнего долга украинского банковского сектора достигает почти шести миллиардов долларов. Задолженность сложилась из кредитов международных финансовых организаций коммерческим организациям страны.