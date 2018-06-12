Внешний долг украинского банковского сектора приблизился к 6 миллиардам долларов

12 Июнь 22:54 2018-06-12T22:55:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук заявил, что внешний долг банковского сектора страны приблизился к 6 миллиардам долларов.

"На сегодня внешний долг банковского сектора приблизился к отметке 6 миллиардов долларов, это чрезвычайно низкий показатель", — сказал Ваврищук на брифинге во вторник, 12 июня.

Он отметил, что долг в основном включает в себя средства международных финансовых организаций, которые они предоставляли в качестве кредитов коммерческим банкам Украины.

"В следующем году запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций (госбанками) Укрэксимбанком и Ощадбанком. Этот график будет выполнен в полном объеме, мы не видим проблем", — добавил представитель НБУ, передает РИА Новости.

Ранее председатель НБУ Яков Смолий заявил, что Киев рассчитывает получить до осени 2018 года пятый транш Международного валютного фонда.