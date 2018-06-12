Внешний долг украинского банковского сектора приблизился к 6 миллиардам долларов
Директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук заявил, что внешний долг банковского сектора страны приблизился к 6 миллиардам долларов.
"На сегодня внешний долг банковского сектора приблизился к отметке 6 миллиардов долларов, это чрезвычайно низкий показатель", — сказал Ваврищук на брифинге во вторник, 12 июня.
Он отметил, что долг в основном включает в себя средства международных финансовых организаций, которые они предоставляли в качестве кредитов коммерческим банкам Украины.
"В следующем году запланированы достаточно большие погашения части еврооблигаций (госбанками) Укрэксимбанком и Ощадбанком. Этот график будет выполнен в полном объеме, мы не видим проблем", — добавил представитель НБУ, передает РИА Новости.
Ранее председатель НБУ Яков Смолий заявил, что Киев рассчитывает получить до осени 2018 года пятый транш Международного валютного фонда.