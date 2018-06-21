Политолог: Трамп бросил конфеты Меркель на саммите G7

СЕГОДНЯ 14:18 2018-06-21T14:18:50+03:00

По словам главы консалтинговой компании Eurasia Group Иэна Бреммера, американский лидер почувствовал, что лидеры «Большой семерки» объединяются против него

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На недавнем саммите «Большой семерки» в Канаде президент США Дональд Трамп бросил конфеты канцлеру Германии Ангеле Меркель. Об этом сообщил политолог и руководитель консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

Он отметил, что инцидент случился при подписании лидерами стран G7 совместного коммюнике по итогам мероприятия. По словам Бреммера, Трамп почувствовал, что главы других государств объединяются против него, так как Меркель и премьер Канады Джастин Трюдо планировали убедить его подписать документ.

"Он (Трамп) встал, положил руку в карман, и он вынул две конфеты Starbursts, бросил их на стол и сказал Меркель: "Вот, Ангела. И не говори, что я никогда тебе ничего не даю", - рассказал политолог телеканалу CBS.

Как сообщал сайт kp.ru, саммит «Большой семерки» состоялся в Канаде 8-9 июня 2018 года. По итогам переговоров Трамп не стал подписывать совместный документ, сославшись на несогласием с позицией Трюдо.