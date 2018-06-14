Президент США Дональд Трамп: «Четверть времени саммит G7 посвящал России»

СЕГОДНЯ 14:04 2018-06-14T14:25:43+03:00

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Стоило только Западу объявить Кремль «изгоем» - как стало ясно, что без его участия невозможно решать важнейшие мировые вопросы. Это в итоге признал сам президент США Дональд Трамп, возвращаясь домой после встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В салоне «борта № 1» хозяин Белого дома дал интервью журналистам телеканала Fox News. И привел весьма неожиданную «статистику переговоров» на завершившемся накануне в Канаде саммите «Большой семерки».

- Мы, наверное, четверть всего времени (в кулуарах G7. - Ред.) провели, разговаривая о России. И я себе сказал: разве не станет лучше, будь она здесь? Нет, я не за Россию, я за США! Но вот вам пример. Если бы Путин сидел со мной за столом вместо любого другого лидера, я мог бы сказать: «Сделайте одолжение, уйдите из Сирии, уйдите с Украины. Вас там быть не должно», - с присущей ему самоуверенностью заявил президент.

Впрочем, на эти «сигналы» Трампа уже ответил Президент России Владимир Путин, общаясь с прессой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в китайском Циндао 10 июня:

- Что касается возврата России в «семерку» или «восьмерку» - то мы из нее и не выходили. Это «западные партнеры» в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады их всех видеть у нас, в Москве, - предложил Путин.

- Россия остается важнейшим игроком в глобальной политике, что трезвые головы в США, разумеется, понимают. Поэтому желание Трампа вернуть Москву на одну из главных переговорных площадок вполне объяснимо, - комментирует кандидат исторических наук, американист Ярослав Левин. - А вот вторая часть его речи, про «уйдите с Украины», может быть просто игрой на публику, попыткой лишний раз «показать крутизну». В то же время на «рандеву» с Кимом Трамп доказал, что может долго и нещадно грозить, а затем неожиданно для всех пойти на компромиссы, проявляя тонкую дипломатию. Кстати, на двух его предыдущих встречах с Путиным (во время саммитов «Большой двадцатки» и АТЭС) диалог был спокойным и взвешенным. И, думаю, в таком ключе он и продолжится.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Пересечемся в Вене?

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Белом доме, американская администрация начала подготовку к возможному саммиту Путина и Трампа. Предполагается, что встреча пройдет в столице Австрии. Именно в эту страну нанес свой первый после инаугурации визит российский лидер и, похоже, дал согласие использовать Вену в качестве переговорной площадки. Впрочем, и госдеп, и МИД РФ прямых комментариев на эту тему пока избегают: работаем, мол, а там видно будет.