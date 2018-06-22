Песков второй раз за день прокомментировал возможную встречу Путина и Трампа

СЕГОДНЯ 14:54 2018-06-22T14:55:07+03:00

Представитель Кремля заверил, что никакой новой информации о предполагаемых переговорах двух лидеров пока нет

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь прокомментировал возможную встречу российского лидера Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как заметил представитель Кремля, никакой новой информации о предполагаемых переговорах глав государств пока нет. В частности, в настоящее время не определены ни место, ни время следующего саммита Россия - США. «Как вы знаете, никаких официальных заявлений на этот счет (о встрече Путина и Трампа) ни из Кремля, ни из Белого дома не делалось. Пока нам нечего сказать», - цитирует Пескова ТАСС.

При этом пресс-секретарь пообещал сообщить о переговорах, как только появится какая-то информация.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, накануне хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что может встретиться с Путиным уже в июле. Причем ранее в пятницу Песков уже прокомментировал это заявление американского лидера: он подчеркнул, что Москва пока не готова говорить о конкретных сроках возможных переговоров.