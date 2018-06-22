Первая крупная группировка ССА перешла на сторону правительства Сирии

СЕГОДНЯ 21:51 2018-06-22T21:51:57+03:00

Члены так называемой "свободной армии" передали под контроль законных властей два населенных пункта и часть города Джаддаль

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Первая крупная группировка так называемой "Сирийской свободной армии", которая выступает против действующего правительства республики, перешла на сторону законных властей.

"22 июня [...] после переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации лидер крупной группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства", - рассказали российские военные.

Отмечается, что глава объединения уже выразил готовность сражаться вместе с правительственными войсками против террористов запрещенных в РФ экстремистских организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Кроме того, Важди абу Слес передал под контроль Дамаска ранее захваченные боевиками населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль. Сирийские войска смогли войти в них уже к вечеру пятницы, 22 июня, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в последние месяцы правительственные силы САР активно освобождают территории, занимаемые "Свободной сирийской армией", которая поддерживается США.