Первая крупная группировка ССА перешла на сторону правительства Сирии
Первая крупная группировка так называемой "Сирийской свободной армии", которая выступает против действующего правительства республики, перешла на сторону законных властей.
"22 июня [...] после переговоров представителей российского Центра по примирению враждующих сторон и сирийских властей с боевиками "Сирийской свободной армии" в южной зоне деэскалации лидер крупной группировки "Таджамауа аль-Вият аль-Умари" Важди абу Слес заявил о переходе на сторону сирийского правительства", - рассказали российские военные.
Отмечается, что глава объединения уже выразил готовность сражаться вместе с правительственными войсками против террористов запрещенных в РФ экстремистских организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".
Кроме того, Важди абу Слес передал под контроль Дамаска ранее захваченные боевиками населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль. Сирийские войска смогли войти в них уже к вечеру пятницы, 22 июня, передает ТАСС.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в последние месяцы правительственные силы САР активно освобождают территории, занимаемые "Свободной сирийской армией", которая поддерживается США.
Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»