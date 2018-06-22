2018-06-22T19:24:37+03:00
В мире

Коалиция США в очередной раз атаковала позиции сирийской армии

Самолеты коалиции нанесли авиаудар по позиции сирийской армии на востоке провинции Хомс
Виктор БАРАНЕЦ
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Kоалиция во главе с США в последние месяцы все злее начала «огрызаться»Kоалиция во главе с США в последние месяцы все злее начала «огрызаться»Фото: REUTERS
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Это случилось на востоке провинции Хомс. Три американских автомобиля направлялись в сторону позиции правительственных войск в районе Аль-Хальба. На машинах не было опознавательных знаков. Сирийские военные посчитали, что в их сторону несутся «джихад-автомобили» террористов - и обстреляли их. А надо сказать, что исламисты уже не раз использовали нагруженные тротилом машины с водителями-смертниками для прорыва через блок-посты.

Одну тачку подбили, две ретировались. А вскоре по сирийскому подразделению, сорвавшему продвижение «непрошенных гостей», ударили с воздуха.

Погиб сирийский лейтенант, несколько рядовых были ранены. В штабе сирийской армии полагают, что «удары нанесли самолеты, принадлежащие коалиции во главе с США». Ряд российских специалистов считают, что это могли быть американские ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper, способные нести ракеты «Хеллфайр» или бомбы Mark 82 с GPS-наведением.

Эти БПЛА в феврале уже участвовали в атаке у месторождения CONOCO. Там были жертвы не только среди сирийских военных, но и среди российских советников. Потому утверждения в некоторых СМИ о том, что «такое столкновение между военными Сирии и США на земле стало первым в своем роде» вряд ли можно считать верным.

Зато нельзя опровергнуть того факта, что коалиция во главе с США в последние месяцы все злее начала «огрызаться» после того, как сирийские правительственные войска постепенно выдавливает пестуемую американцами «свободную сирийскую армию» (по сути, это вооруженная антиасадовская оппозиция) с занимаемых ею территорий.

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