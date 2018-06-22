Новак встретится с министром энергетики США

СЕГОДНЯ 22:19 2018-06-22T22:19:19+03:00

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Министр энергетики России Александр Новак во вторник, 26 июня, прибудет в Вашингтон, где встретится со своим американским коллегой Риком Перри, который и пригласил его в США.

Известно, что общение будет проходить на полях Всемирного газового конгресса. Какие именно темы затронут главы ведомства пока не сообщается.

Между тем, издание The Wall Street Journal указывает на то, что накануне ОПЕК решил увеличить суточную добычу нефти на 1 млн баррелей. Есть вероятность, что именно этому и будет посвящен разговор политиков.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению министра нефти Нигерии Ибе Качикву, несмотря на решение ОПЕК фактический рост добычи сырья в рамках организации составит всего лишь около 700 тысяч баррелей в сутки.