Страны ОПЕК решили увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки

СЕГОДНЯ 20:14 2018-06-22T20:14:51+03:00

Страны ОПЕК одобрили рост добычи на 1 млн баррелей в сутки Фото: REUTERS

Данный объем будет разделен между всеми 24 государствами-членами организации

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Страны ОПЕК договорились увеличить суточную добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на 1 миллион баррелей. Такое заявление сделал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех во время пресс-конференции по итогам заседания организации.

Он подчеркнул, что фактический совокупный рост добычи не превысит 1 млн баррелей в сутки, поскольку рекомендованный объем будет разделен между всеми 24 странами-членами ОПЕК.

"Это точно не будет 1 млн совокупно, я уверен", - цитирует ТАСС аль-Фалеха.

Между тем, по мнению министра нефти Нигерии Ибе Качикву, фактический рост добычи "черного золота" в рамках организации составит около 700 тысяч баррелей в сутки, пишет Bloomberg.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что мониторинговый комитет ОПЕК рекомендовал странам-производителям увеличить суточную добычу сырья на один миллион баррелей. Совещание по данному вопросу продолжалось целых четыре часа.