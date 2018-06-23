Власти Окинавы потребовали сократить военный контингент США на острове
Власти Окинавы в очередной раз пожаловалась на присутствие американские военных на острове. Чрезмерная их концентрация в префектуре не только мешает местным жителям, но и противоречит сложившийся сейчас тенденции к снятию напряженности в Восточной Азии.
Такое заявление сделал губернатор Окинавы Такэси Онага во время выступления на траурной церемонии по случаю 73-й годовщины окончания кровавой битвы в городе Итоман. Именно здесь состоялось последнее крупное наземное сражение Второй мировой войны между американскими и японскими войсками.
"На нашу префектуру приходится лишь около 0,6% территории Японии. Однако здесь сконцентрировано более 70% площади всех американских военных объектов в стране. Наши жители страдают от постоянных инцидентов и происшествий, связанных с вооруженными силами США", - приводит телеканал NHK слова главы префектуры.
Онага призвал власти страны полностью убрать с острова авиабазу морской пехоты США Футэмма, которую сейчас планируется всего лишь переместить из густонаселенного района в другую часть Окинавы.
Между тем, по словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ, правительство будет придерживаться изначального плана.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что власти Окинавы не раз требовали прекратить полеты американских вертолетов и самолетов над жилыми комплексами, поскольку воздушные средства довольно часто терпят крушение.
Так, например, 10 июня истребитель ВВС США F-15 рухнул у берегов Японии в 80-ти километрах от города Наха. Пилоту удалось спастись.