2018-06-11T03:30:49+03:00
В мире

Американский истребитель F-15 разбился у берегов Японии

Военный самолет упал в море неподалеку от острова Окинава
Дарья ИВАШКИНА
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Истребители F-15Истребители F-15Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В ночь на понедельник, 11 июня, стало известно, что истребитель военно-воздушных сил (ВВС) США F-15 потерпел крушение у берегов Японии. По некоторым данным, воздушное судно упало в море в 80-ти километрах от города Наха, расположенного в юго-восточной части острова Окинава.

Как сообщают местные СМИ, самолет был приписан к американской авиабазе Кадена. При этом крушение произошло вскоре после взлета с аэродрома.

Что касается пилота, то он успел катапультироваться, сообщает агентство Kyodo. Однако о судьбе летчика пока ничего неизвестно.

Отметим, это далеко не первый подобный случай. Например, как сообщал сайт kp.ru, только в марте-апреле в США разбились три американских истребителя. Сначала F/A-18 Hornet потерпел крушение у побережья Флориды. Затем F-16 разбился в штате Невада неподалеку от города Лас-Вегас. После этого еще один истребитель F-16 рухнул в Аризоне.

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