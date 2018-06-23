2018-06-23T17:15:51+03:00
Происшествия

В Литве потерпел крушение спортивно-тренировочный самолет Як-52

У воздушного судна неожиданно заглох двигатель, и пилоту пришлось совершить жесткую аварийную посадку
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет Як-52Самолет Як-52Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В литовском городе Каунас разбился спортивно-тренировочный самолет Як-52, принадлежащий местному аэроклубу. Крушение произошло в субботу, 23 июня, во время осуществления показательного полета.

"При выполнении акробатических фигур над аэродромом заглох двигатель Як-52. Машина совершила жесткую аварийную посадку", - рассказал директор Каунаского аэродрома Витас Скучас.

После столкновения с землей самолет оказался полностью разрушен. Аппарат не перевернулся и не загорелся, но его дальнейшая эксплуатация уже невозможна.

Что касается 55-летнего летчика Риты Эриксонене, которая является чемпионом страны по акробатическому пилотажу, то она в результате крушения получила травмы позвоночника и ног. Ее пассажир отделался небольшими травмами и испугом. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В настоящий момент выясняются причины поломки двигателя, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что еще одна авиакатастрофа произошла в субботу в США. Легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano совершал учебный полет в штате Нью-Мексико и неожиданно рухнул. В результате инцидента пострадал пилот, о судьбе второго военнослужащего пока не сообщается.

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