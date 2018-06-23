2018-06-23T08:18:25+03:00
В мире

В США разбился военный учебный самолет

Воздушное судно рухнуло в американском штате Нью-Мексико
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Легкие турбовинтовые самолеты A-29 Super TucanoЛегкие турбовинтовые самолеты A-29 Super TucanoФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 23 июня, появилась информация о том, что в минувшую пятницу легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano разбился в американском штате Нью-Мексико. По некоторым данным, воздушное судно, совершавшее учебный полет, рухнуло в 100 километрах к северу от авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) США Холломан.

В момент ЧП на борту находились два человека: пилот и еще один военнослужащий. Как уточняется в заявлении, распространенном представителями базы, летчик в результате инцидента пострадал и был доставлен в госпиталь, передает ТАСС. А вот о судьбе второго военного пока ничего не сообщается.

Причина инцидента также пока неизвестна, ведется расследование.

Кстати, отметим, это далеко не первое ЧП с американским военным самолетом за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае в американском городе Саванна (штат Джорджия) потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 («Геркулес»). Он рухнул неподалеку от международного аэропорта Саванна/Хилтон-Хед.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Совфед до конца года подготовит «Белую книгу» нарушений прав человека на Украине
Власти Москвы предупредили о рисках на переполненной фан-зоне ЧМ-2018
Японский пассажирский самолет совершил экстренную посадку в Хельсинки
«Получат по зубам и с Запада, и с Востока»: Савченко предупредила Киев о последствиях войны в Донбассе
Сотрудники НАТО после работы смотрят в штаб-квартире матчи ЧМ-2018
Столтенберг: В ходе июльского саммита НАТО может предложить Македонии членство в альянсе
Погода в Москве на 23 июня 2018 года: ожидаются кратковременные дожди с грозами и до +32 градусов жары
«Общий процесс»: Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками Генассамблеи ООН
Додон: Резолюция Генассамблеи ООН по Приднестровью наносит ущерб российско-молдавским отношениям
Генсек ООН выразил обеспокоенность военной эскалацией на юго-западе Сирии
Футбольный союз Сербии подаст в ФИФА жалобу на судейство в матче со сборной Швейцарии
Опрос: 42% американцев выступают за импичмент президенту Дональду Трампу
Аргентина попросила Россию депортировать четырех болельщиков, участвовавших в драке после матча с Хорватией
Bloomberg удалило из публикации карту с «нейтральным» Крымом
Пентагон: США приостанавливают две совместные программы военных учений с Южной Кореей
Туроператор «Матрешка-Тур» заявил о вынужденном прекращении деятельности
Вице-премьер Италии предупредил об опасности распада ЕС из-за разногласий между членами сообщества
Министр финансов ФРГ: Спасение греческой экономики стало «беспримерной акцией солидарности» ЕС
Сотрудники российского генконсульства посетили Ярошенко в американской тюрьме «Данбери»
Нефтяные цены выросли вопреки решению ОПЕК+ об увеличении добычи
Правительство Каталонии отказалось от протокольных отношений с испанской короной
Минфин не согласился с предложением Чубайса инвестировать пенсионные средства россиян