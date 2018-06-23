В США разбился военный учебный самолет

СЕГОДНЯ 08:18 2018-06-23T08:18:25+03:00

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В субботу, 23 июня, появилась информация о том, что в минувшую пятницу легкий турбовинтовой самолет A-29 Super Tucano разбился в американском штате Нью-Мексико. По некоторым данным, воздушное судно, совершавшее учебный полет, рухнуло в 100 километрах к северу от авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) США Холломан.

В момент ЧП на борту находились два человека: пилот и еще один военнослужащий. Как уточняется в заявлении, распространенном представителями базы, летчик в результате инцидента пострадал и был доставлен в госпиталь, передает ТАСС. А вот о судьбе второго военного пока ничего не сообщается.

Причина инцидента также пока неизвестна, ведется расследование.

Кстати, отметим, это далеко не первое ЧП с американским военным самолетом за последнее время. К примеру, как сообщал сайт kp.ru, в мае в американском городе Саванна (штат Джорджия) потерпел крушение военно-транспортный самолет C-130 («Геркулес»). Он рухнул неподалеку от международного аэропорта Саванна/Хилтон-Хед.