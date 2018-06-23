Гудков избран председателем партии "Гражданская инициатива"

СЕГОДНЯ 20:10 2018-06-23T20:10:36+03:00

Между тем, само политическое объединение переименовано в "Партию перемен"

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Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков стал председателем партии "Гражданская инициатива", которая уже в субботу, 23 июня, была переименована в "Партию перемен". Кандидатуру политика на эту должность предложила телеведущая Ксения Собчак, а также оставивший пост главы политблока экс-министр экономики России Андрей Нечаев.

Новый председатель партии уже успел произнести речь на съезде и призвать делегатов к сосредоточенной работе на региональных выборах.

"Я считаю, что задача номер один, помимо участия во всех региональных выборах, нам нужно сделать, чтобы партия вышла на новый уровень, чтобы получить статус или, как говорят, лицензию на выдвижение кандидатов в Государственную думу без сбора подписей", - сказал Гудков.

Он напомнил, что, согласно законодательству, партия освобождается от сбора подписей избирателей для выдвижения кандидатов в Госдуму, если у нее есть фракция хотя бы в одном региональном законодательном собрании, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Дмитрий Гудков также подал свои документы в Мосгоризбирком для выдвижения в качестве кандидата на пост мэра столицы.