2018-06-24T18:10:52+03:00
В мире

Макрон заявил, что миграционный кризис в ЕС перерос в политический

По мнению французского лидера, для урегулирования проблемы с беженцами необходимо придерживаться «простых и четких решений»
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Франции Эммануэль МакронПрезидент Франции Эммануэль МакронФото: REUTERS
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Президент Франции Эммануэль Макрон, общаясь в воскресенье, 24 июня, с журналистами перед началом экстренного саммита стран Евросоюза, посвященного вопросам миграции, заявил, что миграционный кризис в ЕС в настоящее время перерос в политический.

Как заметил глава Пятой республики, Европа «продолжает испытывать сильное давление со стороны миграционных потоков». При этом Макрон подчеркнул, что ранее странам ЕС удалось «значительно снизить интенсивность этого потока», однако перемещения мигрантов внутри Европейского союза «остаются весьма значительными». «И теперь мы имеем дело в первую очередь с политическим кризисом, связанным с миграционными вопросами», - цитирует французского лидера ТАСС.

Что касается позиции Франции по миграции, то Париж призывает придерживаться «простых и четких решений для урегулирования кризиса, сохраняя при этом верность европейским ценностям».

Между тем, как сообщал сайт kp.ru, ранее канцер ФРГ Ангела Меркель признала, что страны Европейского союза на данном этапе не могут найти общего решения миграционной проблемы. По ее мнению, пока речь может идти только о двусторонних и трехсторонних договоренностях.

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