Меркель признала, что у Евросоюза нет единого решения по миграции

СЕГОДНЯ 17:07 2018-06-24T17:07:39+03:00

По мнению канцлера Германии, пока речь может идти только о двусторонних и трехсторонних договоренностях

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель по прибытии на неформальный саммит ЕС, посвященный вопросам миграции, заявила, что государства Европейского союза на данном этапе не могут найти общего решения миграционной проблемы.

«Мы обсуждаем эти вопросы, держа в голове саммит ЕС, но мы знаем, что и на саммите мы, к сожалению, не найдём общего решения миграционной проблемы», - сказала глава немецкого правительства.

При этом Меркель отметила, что в настоящее время нужно работать в направлении локальных договоренностей. По ее словам, пока речь может идти только о двусторонних и трехсторонних соглашениях, передает ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее министр внутренних дел Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер дал Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции.