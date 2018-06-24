«Ждем в финале против России»: Кокорин поздравил Лионеля Месси с днем рождения

СЕГОДНЯ 18:35 2018-06-24T18:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Нападающий питерского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин поздравил капитана сборной Аргентины Лионеля Месси с днем рождения: в это воскресенье, 24 июня, одному из лучших футболистов современности исполняется 31 год.

В своем поздравлении футболист выразил надежду на то, что команды Аргентины и России встретятся в финале чемпионата мира по футболу (ЧМ-2018), который проходит в нашей стране с 14 июня по 15 июля.

«С днем рождения, король! Ждем тебя в финале против России», - написал Кокорин на своей странице в Instagram.

Между тем стоит отметить, что положение Аргентины на ЧМ-2018 сложное: ранее сборная этой южноамериканской страны вничью сыграла с Исландией и проиграла Хорватии со счетом 0:3. Однако шансы на выход из группы у команды еще есть: многое будет зависеть от того, как аргентинцы сыграют в матче против Нигерии, который намечен на вторник, 26 июня.

Тем не менее, несмотря на все неудачи, в России любить Лионеля Мессии меньше не стали. И на день рождения капитана аргентинской сборной московские кондитеры испекли 60-килограммовый шоколадный торт в виде Месси. Ростом он практически с самого спортсмена, а весит лишь на 12 кг меньше, чем сам аргентинец.