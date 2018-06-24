2018-06-24T13:52:18+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Лионелю Месси в России на день рождения испекли торт в виде Лионеля Месси

24 июня Лионель Месси отметил свой 31-й день рождения
Сергей КИРИЛЛОВ
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Торт должны передать на базу через представителей футболистаТорт должны передать на базу через представителей футболистаФото: REUTERS
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Время для празднования, честно говоря, не самое лучшее. Сборная Аргентины, имеющая в своем активе после двух встреч всего одно очко (ничья с Исландией - 1:1и поражение 0:3 от хорватов), рискует на попасть в плей-офф. Месси и Ко закрылись на своей базе в подмосковных Бронницах и настраиваются на решающий матч против Нигерии, который пройдет во вторник, 26 июня.

Тем ни менее в честь знаменитого футболиста московские кондитеры приготовили 60-килограммовый шоколадный торт. Ростом он практически с самого Месси а весит лишь на 12 кг. меньше, чем сам футболист. Торт должны передать на базу через представителей футболиста.

Лионелю Месси в России на день рождения испекли торт в виде Лионеля Месси Фото: REUTERS

Лионелю Месси в России на день рождения испекли торт в виде Лионеля МессиФото: REUTERS

Кстати, в воскресенье в Бронницах пройдет концерт в честь Месси. На афишах написано, что он состоится на нижней эстраде озера Бельское и в нем примут участие музыкальные коллективы и сольные исполнители. Но сам Лео вряд ли выйдет в город на праздник своего имени....

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