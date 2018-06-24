В американском Нью-Мексико при падении военного самолета погиб пилот

СЕГОДНЯ 18:52 2018-06-24T18:53:19+03:00

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В воскресенье, 24 июня, стала известна судьба обоих пилотов легкого турбовинтового самолета A-29 Super Tucano, который в минувшую пятницу потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико.

Как подтвердили представители авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) США Холломан, неподалеку от которой и упал военный учебный самолет, один летчик действительно выжил, однако получил травмы и был госпитализирован. А вот второй пилот погиб, передает ТАСС.

Что касается причин авиакатастрофы, то, как заметили на базе Холломан, в настоящее время они еще выясняются.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в пятницу, 22 июня, военный самолет A-29 Super Tucano разбился в американском штате Нью-Мексико: воздушное судно, совершавшее учебный полет, рухнуло в 100 километрах к северу от авиабазы Холломан. При этом ранее отмечалось, что один пилот получил ранения, а вот о судьбе второго информации не было.