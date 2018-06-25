Пентагон: США представят КНДР «дорожную карту» по денуклеаризации Корейского полуострова

СЕГОДНЯ 06:45 2018-06-25T06:45:46+03:00

Вашингтон намерен как можно скорее проверить, насколько добросовестно Пхеньян относится к взятым на себя в Сингапуре обязательствам

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В ближайшее время США представят КНДР дорожную карту по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил представитель Пентагона, сопровождающий американского министра обороны Джеймса Мэтиса в поездке на Аляску.

«Мы скоро узнаем, готовы ли они добросовестно выполнять взятые на себя обязательства. Мы будем задавать им конкретные вопросы и предложим план-график, в котором представим северным корейцам свою концепцию того, как должны претворяться в жизнь достигнутые на саммите (в Сингапуре) договоренности», - цитирует представителя Пентагона агентство Reuters.

Собеседник агентства не стал уточнять детали плана-графика, но дал понять, что процесс ликвидации ядерной программы КНДР в представлении США не должен быть продолжительным.

В настоящее время Джеймс Мэттис находится на Аляске, где инспектирует базы с противоракетными системами. После этого глава Пентагона отправится в Китай (26-28 июня), Южную Корею и Японию (29 июня). Целью азиатского турне министра обороны США станет обсуждение вопросов денуклеаризации Корейского полуострова.

Как сообщал сайт «КП», 12 июня в отеле «Капелла» на сингапруском острове Сентоса состоялась историческая встреча президента США и северокорейского лидера Ким Чен Ына. По итогам переговоров главы государств приняли совместное заявление, в котором Пхеньян обязался отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Через день после переговоров в Сингапуре госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что по оценке американской стороны процесс полной денуклеаризации Корейского полуострова займет два-два с половиной года.