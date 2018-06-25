Топилин объяснил разницу в повышении пенсионного возраста мужчин и женщин

СЕГОДНЯ 10:05 2018-06-25T10:05:40+03:00

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Министр труда и социального развития России Максим Топилин объяснил разницу в повышении пенсионного возраста для мужчин и женщин. По его словам, так происходит во многих странах - пенсионный возраст мужчин и женщин выравнивается.

"Основная причина в том, что, к счастью, женщины живут дольше. Это мировые тенденции. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин у нас несколько выше", — сказал Топилин.

Он отметил, что определенный разрыв все-таки должен сохраняться, так как женщины несут большую семейную и домашнюю нагрузку. По словам министра, россияне в возрасте 60-65 лет сохраняют конкурентоспособность на рынке труда, пишет газета "Известия".

Напомним, ранее Топилин также рассказал, что в следующем году средний размер пенсии увеличится до 15,4 тысячи рублей. По его словам, в 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера будет равна примерно тысяче рублей ежемесячно, или 12 тысяч в год. К концу текущего года средний размер пенсии составит 14 414 рублей.