2018-06-25T07:41:14+03:00
Общество

Топилин назвал средний размер пенсии в 2019 году‍

По словам главы Минтруда, в следующем году пенсия возрастет до 15,4 тысячи рублей
Екатерина БОЛГОВА
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Глава Минтруда Максим Топилин. Фото: Петр Ковалев/ТАССГлава Минтруда Максим Топилин. Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что в следующем году средний размер пенсии увеличится до 15,4 тысячи рублей.

По его словам, в 2019 году прибавка к пенсии неработающего пенсионера будет равна примерно тысяче рублей ежемесячно, или 12 тысяч в год. К концу 2018 года средний размер пенсии составит 14 414 рублей.

"У кого-то пенсия больше, у кого-то меньше, поскольку размер пенсий у каждого человека свой. Я исхожу из средних пенсий, которые у нас сложились", — сказал Топилин.

Он отметил, что возможностей для повышения пенсии не будет без повышения пенсионного возраста. По мнению министра, увеличение суммы выплат должно быть выше инфляции, пишет газета "Известия".

Напомним, в настоящее время пенсионный возраст в России составляет 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин. Обсуждаемый вопрос о его повышении вызван выросшей продолжительностью жизни, а также невозможностью обеспечить достойную пенсию, так как число работающих в стране сокращается, а количество пенсионеров увеличивается.

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