2018-06-25T11:28:48+03:00
Политика

Сирийские войска отразили атаку "ан-Нусры"* на несколько населенных пунктов

Наступление боевиков было остановлено совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" и при поддержке ВКС России
Екатерина БОЛГОВА
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Сирийская армия отразила атаку боевиков на несколько населенных пунктовСирийская армия отразила атаку боевиков на несколько населенных пунктовФото: REUTERS
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Сирийская армия отразила атаку запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" на несколько населенных пунктов. Наступление боевиков было остановлено совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) и при поддержке ВКС России.

Как сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон, боевики напали на населенные пункты, добровольно перешедшие под контроль правительства Сирии. По итогу столкновений террористы потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми. Среди военных сирийской армии потерь нет, передает РИА Новости.

Напомним, накануне на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба, который стал двенадцатым в южной зоне. Российский Центр по примирению враждующих сторон наладил доставку гуманитарной помощи мирным жителям.

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