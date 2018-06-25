Сирийские войска отразили атаку "ан-Нусры"* на несколько населенных пунктов
Сирийская армия отразила атаку запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" на несколько населенных пунктов. Наступление боевиков было остановлено совместно с формированиями "Сирийской свободной армии" (ССА) и при поддержке ВКС России.
Как сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон, боевики напали на населенные пункты, добровольно перешедшие под контроль правительства Сирии. По итогу столкновений террористы потеряли три бронемашины, 14 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и до 70 человек убитыми. Среди военных сирийской армии потерь нет, передает РИА Новости.
Напомним, накануне на сторону правительственных войск добровольно перешел населенный пункт Эт-Тубба, который стал двенадцатым в южной зоне. Российский Центр по примирению враждующих сторон наладил доставку гуманитарной помощи мирным жителям.